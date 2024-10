I rumors su una possibile fusione tra Stellantis e Renault "sono pura speculazione". Lo ha detto l'amministratore delegato Carlos Tavares - secondo quanto riporta Bloomberg - durante una conferenza stampa nello stabilimento Peugeot di Sochaux.

"In pensione nel 2026? E' un'opzione" ha aggiunto Tavares.

"Tra due anni avrò 68 anni, un'età ragionevole per andare in pensione. Per questo è un'opzione", ha detto Tavares.



