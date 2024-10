Auto, bilancio positivo per l'attività di officina in estate

L'attività di officina chiude l'estate con un bilancio positivo. Lo rivela l'Osservatorio Autopromotec precisando che i mesi estivi sono stati davvero intensi per il settore italiano dell'autoriparazione, che ha vissuto in questo periodo i più alti livelli di attività registrati negli ultimi cinque anni.

Nel dettaglio, da giugno ad agosto, la differenza (saldo) tra la percentuale di autoriparatori che hanno indicato alto il livello di attività di officina e la percentuale di autoriparatori che invece lo hanno valutato basso, è sempre stata particolarmente elevata con un indicatore che si è attestato a luglio a quota 34 (su 50), dopo aver toccato 30 a giugno ed essersi mantenuta a 28 ad agosto.

In vista della partenza per le vacanze, i mesi estivi fanno tradizionalmente registrare un alto livello di attività per il settore dell'autoriparazione, anche se i risultati raggiunti durante l'estate 2024 sono stati ancora più alti di quelli ottenuti negli scorsi anni.

Il Barometro dell'Osservatorio Autopromotec, oltre ad analizzare il sentiment degli operatori sulle attività, come di consueto, prende in considerazione anche il livello dei prezzi di officina. Ad agosto gli operatori che hanno giudicato alti i prezzi sono stati di più di quelli che li hanno valutati bassi, come dimostra il saldo di +14, valore in linea con la media dei mesi precedenti. Per l'autunno il 75% degli autoriparatori intervistati si aspetta una domanda stabile per le attività di officina, mentre il 23% attende un incremento ulteriore e solo il 2% teme un calo. Per i prezzi, l'84% si prepara alla stabilità e il 16% a nuovi aumenti, mentre una flessione non viene presa in considerazione.



