Hyundai raggiunge i 100 milioni di veicoli prodotti

Hyundai celebra il traguardo dei 100 milioni di unità prodotte a livello globale, raggiunto in 57 anni dalla sua fondazione. Si tratta di uno dei percorsi di crescita più rapidi dell'industria automobilistica mondiale, che l'azienda ha festeggiato con una cerimonia presso lo stabilimento di Ulsan, in Corea.

Nel corso della cerimonia l'azienda ha consegnato il suo veicolo numero "un milione e uno" - una Ioniq 5 - direttamente a una cliente appena dopo che questo è uscito dal nastro trasportatore dell'ispezione finale. L'evento è stato caratterizzato anche dalla mostra "100 million and 1", per raccontare l'impegno costante di Hyundai a spingersi sempre più in là, superando i risultati precedentemente ottenuti.

"Raggiungere la produzione globale cumulativa di 100 milioni di veicoli è un traguardo significativo ed è stato possibile grazie ai nostri clienti in tutto il mondo che hanno scelto e sostenuto Hyundai fin dall'inizio - ha dichiarato Jaehoon Chang, presidente e ceo di Hyundai Motor Company -. Affrontare sfide coraggiose e perseguire costantemente l'innovazione ci hanno permesso di raggiungere una rapida crescita e ci consentirà di fare 'un passo in più' verso altri 100 milioni di unità come game changer della mobilità".

Lo stabilimento di Ulsan, entrato in funzione nel 1968, è un luogo storico perché qui è nata e si è sviluppata l'industria automobilistica coreana. In particolare, nel 1975 lo stabilimento ha prodotto il primo modello indipendente di serie del paese, la Pony - disegnata dalla matita di Giorgetto Giugiaro. Attualmente, lo stabilimento di Ulsan è un polo centrale per l'elettrificazione e qui l'azienda sta creando un impianto dedicato esclusivamente ai veicoli elettrici. Questo storico risultato è il frutto della crescita di Hyundai, alimentata dal lancio del marchio premium Genesis, del marchio ad alte prestazioni N e dall'introduzione di veicoli elettrici come Ioniq 5 basata sulla piattaforma E-GMP.

L'impronta globale dell'azienda si è ampliata con impianti di produzione in Turchia, India, Stati Uniti e Repubblica Ceca, contribuendo a raggiungere risultati record, come il superamento dei 50 milioni di veicoli prodotti nel 2013.

L'anno scorso, Hyundai ha rafforzato il suo slancio produttivo con la creazione dello Hyundai Motor Group Global Innovation Center Singapore (HMGICS), un nuovo concetto di hub per la mobilità urbana intelligente. Le piattaforme di produzione innovative e le tecnologie avanzate sviluppate in questo centro, tra cui l'intelligenza artificiale (AI), i robot e le smart factory, saranno introdotte nelle future fabbriche di produzione, come Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), per massimizzare l'efficienza produttiva. L'azienda continua a innovare e a espandersi, forte del suo successo e del suo impegno per l'eccellenza.



