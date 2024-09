Contratti per bus elettrici e a idrogeno di Iveco in Francia

Iveco Bus si è aggiudicato tre nuovi contratti per soluzioni di mobilità elettrica in Francia.

Dall'inizio di settembre sono stati ordinati 31 autobus a celle a combustibile a idrogeno e 20 autobus elettrici a batteria.

La Comunità urbana di Cannes Lérins ha ordinato dodici autobus Gx 337 H2 Linium Brt a celle a combustibile a idrogeno.

Le consegne inizieranno nella seconda metà del 2025. Anche Lorient Agglomération ha scelto la tecnologia a idrogeno di Iveco Bus con diciannove autobus Gx 337 H2 Linium, cinque dei quali entreranno in servizio nella seconda metà del 2025. Il terzo contratto è con Grand Reims Mobilités, che ha selezionato Iveco Bus per la consegna di venti autobus elettrici a batteria Gx 437 Elec Linium Brt (con opzione per ulteriori nove). Questi veicoli inizieranno a circolare a Reims nell'autunno del 2025.

L'autobus a celle a combustibile a idrogeno scelto da Cannes e Lorient è uno dei risultati della partnership tra Iveco Group e Hyundai Motor Company avviata nel 2022.

"Questi progetti evidenziano la competenza di Iveco Bus nella mobilità sostenibile, che copre tutte le gamme e le tecnologie per veicoli a basse o zero emissioni. Confermiamo la nostra leadership nel mercato francese, dove rimaniamo impegnati a fornire soluzioni di mobilità ad alte prestazioni che soddisfino le diverse esigenze dei clienti. Siamo impazienti di continuare il nostro percorso verso un trasporto pubblico più sostenibile e un futuro più verde con i nostri partner in Francia e in tutta Europa" spiega Domenico Nucera, presidente della Bus Business Unit di Iveco Group



