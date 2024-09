Premiato impegno Pirelli nella riduzione emissioni gas serra

Importante riconoscimento per Pirelli e il suo impegno nella riduzione delle emissioni di gas serra La Science Based Targets Initiative (SBTi) nata dalla collaborazione tra CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) e World Wide Fund for Nature (WWF) ha infatti approvato gli obiettivi di Pirelli a breve e lungo termine per la riduzione delle emissioni assolute di gas a effetto serra (GHG).

Questi target erano stati comunicati lo scorso marzo in occasione della presentazione dell'aggiornamento del Piano aziendale 2024-2025. In particolare, SBTi - che definisce e promuove le migliori pratiche per la riduzione delle emissioni su base scientifica - ha convalidato l'obiettivo 'a lungo termine' di Pirelli di raggiungere Net Zero Emissions entro il 2040.

Ciò equivale alla riduzione assoluta emissioni di gas serra dalle aree 1, 2 e 31 di almeno il 90% rispetto all'anno di riferimento, cioè il 2018. Queste azioni sono state considerate coerenti con l'Accordo di Parigi, che mira a limitare il riscaldamento globale a meno di 1,5°C.

SBTi ha approvato anche gli altri target di decarbonizzazione "a breve termine", che prevedono una riduzione dell'80% delle emissioni assolute di gas serra al 2030 rispetto al 2018 (scope 1 e 2), e una riduzione del 30% delle emissioni derivanti dall'acquisto di materie prime , servizi e trasporti al 2030 rispetto al 2018 (scope 3).

