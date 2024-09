Cupra, avviata a Györ la produzione del suv Terramar

A Györ, presso lo stabilimento Audi in Ungheria, è iniziata la produzione di Cupra Terramar, il suv presentato a Barcellona durante l'America's Cup e che da novembre arriverà sulle strade europee. Il nuovo suv sportivo del marchio che sfida le convenzioni porta Cupra nel cuore del segmento in più rapida crescita in Europa, introducendo il marchio a una nuova generazione di membri della Tribe.

"Con questo traguardo di oggi, Cupra compie un importante passo avanti nel percorso del marchio. Con Terramar, non solo ampliamo il nostro portafoglio di prodotti, ma allo stesso tempo aiuteremo il nostro marchio a crescere portando la mentalità Cupra a nuovi clienti e nuovi segmenti in crescita, senza perdere il nostro spirito ribelle e sfidante", ha spiegato Wayne Griffiths, ceo di Cupra.

La collaborazione tra le case tedesca e spagnola risale al 2011 con l'avvio della produzione dell'Audi Q3 presso lo stabilimento Seat S.A. di Martorell, con quasi 800.000 unità prodotte, e dell'Audi A1, con quasi 400.000 unità prodotte dal 2018. Ora, con la produzione della Cupra Terramar, Györ diventerà il primo stabilimento Audi a produrre veicoli per un altro marchio del Gruppo.

Con oltre 12.000 dipendenti e un volume di produzione annuo di oltre 170.000 veicoli e più di 1.600.000 motori, Györ è la più grande fabbrica di motori al mondo. La produzione di Cupra Terramar in questo stabilimento sfrutta diversi vantaggi, tra cui l'ottimizzazione dei processi. La collaborazione senza soluzione di continuità tra i team Cupra e Audi per oltre quattro anni è stata fondamentale per portare la Cupra Terramar sul mercato.

