Conferenza direttore Pirelli Motorsport Isola a Singapore

ll ruolo di Pirelli nella Formula 1, i cui pneumatici assicurano prestazioni di alto livello durante tutte le corse, è stato il tema di una conferenza tenuta, all'Ambasciata d'Italia a Singapore, da Mario Isola, Direttore di Pirelli Motorsport. In occasione del Gran Premio di Formula 1, l'Ambasciata d'Italia ha ospitato, presso la propria "Sala Italia", l'iniziativa nel corso della quale Isola ha ribadito l'impegno di Pirelli per l'innovazione, con particolare riferimento al nuovo modello di pneumatico da 18 pollici presentato durante il Gran Premio di Singapore dello scorso anno, progettato per le difficili condizioni dell'asfalto del circuito.

L'Ambasciatore d'Italia a Singapore, Dante Brandi, ha dunque ringraziato le aziende italiane operanti nel settore meccanico ingegneristico, quali Pirelli, DZ Engineering e Brembo, che esportano l'eccellenza italiana a ogni gara.

L'Ambasciatore ha poi ricordato l'importanza strategica di forti relazioni tra Italia e Singapore nel mondo accademico, che pongono le basi per solide collaborazioni e partnership strategiche tra i due Paesi.

Infine, durante l'evento, é stata sottolineata la centralità dell'organizzazione di scambi e iniziative di cooperazione tra prestigiose università italiane, quali il Politecnico di Milano, l'Università Bocconi, la Liuc e l'Università Cattolica, tutte parte dell'organizzazione Dual (Distinguished University Alumni Lega), e le corrispondenti singaporeane. L'attività congiunta del mondo universitario promuove il consolidamento di forti legami tra istituzioni accademiche, iniziative diplomatiche e mercato del lavoro tra Italia e Singapore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA