Mercedes-Benz richiama mezzo milione di auto in Cina e taglia le stime per il 2024

Mercedes richiama 523.094 auto in Cina. Si tratta, nel dettaglio, di 241.861 autovetture importate e modelli sono Classe A, Classe B, CLA e GLA prodotte tra agosto 2011 e aprile 2019, spiega in una nota, che riporta Bloomberg, l'amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato.

Il gruppo tedesco richiamerà anche 281.233 auto modello GLA importate e prodotte tra marzo 2014 e ottobre 2019. Il richiamo sarà a partire dal 27 novembre.

Dopo Volkswagen e Bmw, tocca a Mercedes-Benz tagliare le stime per l'intero 2024 a causa del rapido deterioramento del mercato in Cina. I rendimenti rettificati nella principale divisione auto del gruppo sono ora attesi tra il 7,5 e l'8,5%, rispetto al precedente 11%. La Cina, il mercato più importante per l'azienda, si è ulteriormente raffreddato, con un impatto sulle vendite dei modelli più costosi di Mercedes, come la Classe S e le berline Maybach. Immediata la reazione della Borsa: a Francoforte le azioni perdono il 7,7%. L'ebit (il reddito operativo ndr) e il free cash flow (il flusso di cassa ndr) dovrebbero essere 'significativamente' al di sotto del livello dell'anno precedente. In precedenza per entrambi la stima era di 'leggermente' al di sotto del 2023.

Si prevede un ulteriore deterioramento del contesto macroeconomico, soprattutto in Cina. Nel complesso, il mix delle vendite nel secondo semestre del 2024 dovrebbe rimanere invariato rispetto al primo semestre.

Per gli analisti di Jefferies l'entità del taglio è sorprendente. Lo stesso dice Rbc che resta perplessa su come Mercedes tratti il tema. "Mentre l'avvertimento di Bmw era dovuto a un problema specifico del fornitore, Mercedes è più ambigua e fa riferimento alla generale debolezza macro in Cina", scrivono gli analisti secondo quanto riporta Bloomberg.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA