Stellantis Atessa, la cigo si allunga dal 14 al 27 ottobre

Si allunga ulteriormente il ricorso alla cassa integrazione allo stabilimento Stellantis Europe Atessa per il protrarsi della crisi di mercato dei veicoli leggeri. Stamani la direzione aziendale ha comunicato al comitato esecutivo di Fim-Uilm-Fismic-Uglm-Aqcf la necessità di ricorrere precauzionalmente e in modo preventivo ad altre due settimane di cigo dal 14 ottobre a tutto il 27 ottobre prossimi, per un numero massimo, fino al totale dei dipendenti del Plant.

Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali hanno mostrato forte preoccupazione per la situazione di Stellantis, tanto che le segreterie di Fim, Fiom e Uilm, unitamente alla Rsa di fabbrica, hanno espresso la volontà di intraprendere un percorso condiviso a tutela del territorio che sta vivendo una crisi industriale importante legata alla produzione del Ducato.





