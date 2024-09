Automotive, Urso incontra il 23 settembre le parti sociali

Nel corso del tavolo sulla Acc, al Mimit, il ministro Adolfo Urso ha evidenziato le prossime tappe per la proposta sulla politica industriale Ue nel settore automobilistico, avanzata nei giorni scorsi, che prevede tra l'altro di anticipare dalla fine del 2026 ai primi mesi del 2025 l'attivazione della clausola di revisione prevista dal 'regolamento in materia di emissioni di Co2 delle autovetture nuove e dei veicoli leggeri'.

Il 23 settembre, alle 16:00, Urso presenterà la posizione a organizzazioni delle imprese e sindacati. Successivamente, si recherà il prossimo 25 settembre a Bruxelles, dove illustrerà l'iniziativa alla delegazione italiana dei parlamentari europei e in un meeting sul settore dell'auto organizzato dalla Presidenza del Consiglio UE. La proposta sarà poi illustrata al Consiglio Competitività che si terrà il giorno seguente. Il ministro, che avrà già in queste giorni una serie di colloqui con i suoi colleghi europei, ha annunciato che in questi giorni sarà previsto anche un passaggio in Parlamento dove illustrerà la proposta sulla politica industriale nel settore automobilistico rispondendo a delle mozioni presentate da alcuni deputati.

Nel corso della discussione al tavolo al Mimit sull'Acc per la gigafactory di Termoli - a quanto si apprende - Stellantis ha assicurato che fino al 2028-2029 continuerà a produrre a Termoli i motori endotermici Gme e Gse, mantenendo i livelli occupazionali in vista della transizione verso la gigafactory.



Di fonte ad una "incertezza sui tempi di realizzazione delle gigafactory di Termoli" il ministro Adolfo Urso "ha comunicato che procederà a ricollocare i fondi Pnrr destinati alla gigafactory verso altri investimenti coerenti con la transizione energetica del comparto" ma "ha assicurato che da parte del governo c’è la disponibilità a valutare di destinare ulteriori fondi, di altra natura, quando Acc sarà in grado di presentare il nuovo piano industriale per Termoli comprensivo della nuova tecnologia". Emerge dal tavolo, in corso al ministero, presieduto dal ministro e alla presenza del presidente della Regione Molise, dei rappresentanti dell’azienda, di Stellantis e dei sindacati. Secondo quanto si apprende, Acc avrebbe manifestato incertezza sui tempi di realizzazione delle gigafactory di Termoli e di Kaiserslautern, a causa della necessità di sviluppare una tecnologia più performante capace di rendere le batterie elettriche più efficienti e con minori costi di produzione. A fronte di tale incertezza, il ministro Urso ha comunicato che procederà a ricollocare i fondi Pnrr destinati alla gigafactory di Termoli verso altri investimenti coerenti con la transizione energetica del comparto al fine di avere certezze sull'utilizzo dei fondi europei nelle modalità e nella tempistica del Pnrr. Al contempo, il ministro ha assicurato che da parte del governo c'è la disponibilità a valutare di destinare ulteriori fondi, di altra natura, quando Acc sarà in grado di presentare il nuovo piano industriale per Termoli comprensivo della nuova tecnologia.

