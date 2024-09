500 mln da governo Gb a Tata per transizione acciaieria gallese

Nuovo accordo fra il governo laburista entrante britannico e il colosso indiano dell'acciaio Tata Steel per la transizione dello storico di Port Talbot Steelwork, storico impianto siderurgico in Galles, in vista dell'annunciato stop dei due ultimi altoforni tradizionali. Lo ha annunciato il ministro dell'Industria, Jonathan Reynolds, evocando un accordo "migliorato" rispetto a quello negoziato nei mesi scorsi con i vertici di Tata dal precedente governo conservatore.

In ogni caso, secondo la Bbc, la nuova intesa prevede lo stesso ammontare di sussidi pubblici messi sul piatto a suo tempo dai Tories, 500 milioni di sterline, che dovrebbero garantire ammortizzatori in favore dei lavoratori in uscita, senza tuttavia salvare circa 2800 persone dall'esubero previsto negli annunciati piani aziendali di ristrutturazione. denunciati come "devastanti" dai sindacati, ma necessari secondo proprietà e management di fronte agli scenari del mercato internazionale e agli impegni 'verdi' sull'adeguamento all'obiettivo emissioni zero di CO2. Le uscite riguarderanno nel prossimo futuro 2500 dipendenti e più avanti almeno altri 300, un terzo dell'organico attuale. L'accordo raggiunto resta "lungi dall'essere ideale", ha ammesso Reynolds, accusando il precedente governo Tory d'aver fatto circolare "false speranze" su un taglio degli esuberi. Il ministro laburista ha comunque rivendicato all'odierno testo d'intesa "rinnovato" garanzie di "maggiore protezione" per che perderà il lavoro, nonché rassicurazioni su investimenti e occupazione futura.

L'impianto gallese, passato sotto il controllo di Tata Steel nel 2007, è stato capace di produrre ancora nell'ultimo anno 5 milioni di tonnellate d'acciaio. I vertici aziendali - impegnatisi a investire da parte loro 700 milioni per la transizione - hanno tuttavia fatto sapere da mesi di considerare non più sostenibile il percorso soft concordato inizialmente col sindacato per il mantenimento in funzione degli altoforni tradizionali superstiti fino al 2032; e di voler accelerare invece verso l'utilizzo esclusivo a breve di forni ad arco voltaico: più moderni e meno inquinati, ma in grado di produrre acciaio solo partendo da residui riciclabili di lavorazioni precedenti.



