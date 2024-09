Volkswagen recede dall'accordo sull'occupazione in Germania

Il gruppo Volkswagen ha formalizzato al sindacato dei metalmeccanici tedesco Ig Metall la disdetta di una serie di accordi sindacali, tra cui quello trentennale che garantisce i livelli occupazionali in Germania. "Il gruppo si vede costretto a fare ciò per effetto delle attuali sfide economiche" si legge in una nota interna citata dai media internazionali. "Dobbiamo mettere Volkswagen nella posizione di ridurre i costi in Germania a livelli competitivi così da poter investire nelle nuove tecnologie e nei nuovi prodotti con le nostre risorse", afferma il capo delle risorse umane, Gunnar Kilian. L'accordo sindacale di Volkswagen è in vigore dal 1994 e nella sua versione attuale garantisce i posti di lavoro fino al 2029. La disdetta apre la strada a potenziali licenziamenti a partire dal 30 giugno 2025. "Questo periodo - ha proseguito Kilian - ci offre ora l'opportunità di trovare, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, soluzioni che ci consentano di posizionare la Volkswagen in modo sostenibile in termini di competitività e futuro". Nel tentativo di uscire dall'angolo in cui l'hanno costretta la debolezza del mercato dell'auto e la forte concorrenza nell'elettrico dei produttori cinesi e di Tesla, Volkswagen ha annunciato l'intenzione di tagliare drasticamente i costi e di varare una profonda ristrutturazione, arrivando a ipotizzare anche la chiusura uno o più dei suoi sei stabilimenti in Germania, dove impiega quasi 300 mila dipendenti. "Opporremo una strenua resistenza a questo storico attacco ai nostri posti di lavoro", ha dichiarato Daniela Cavallo, presidente del consiglio di fabbrica e componente del consiglio di sorveglianza di Volkswagen. "Con noi non ci saranno licenziamenti".



