Gruppo Renault rilancia piano di azionariato per dipendenti

Se oltre due anni fa il Gruppo Renault ha lanciato il suo primo piano di azionariato per i dipendenti, forte del successo registrato dal Renaulution Shareplan nel biennio 2022 - 2023, l'azienda ha deciso di riproporre l'iniziativa anche nel 2024, consentendo a circa 98.000 dipendenti di diventare azionisti a condizioni agevolate.

L' obiettivo dichiarato è quello di raggiungere il 10% di quota di partecipazione dei dipendenti entro il 2030 e quest'offerta rispecchia la volontà del Gruppo di incrementare l'impegno dei dipendenti per la performance e le ambizioni aziendali.

"Il nuovo Renaulution Shareplan 2024 - ha commentato Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renaut - è un'iniziativa a cui tengo particolarmente. Impegnandosi da 3 anni in questo piano di azionariato per i dipendenti, uno dei più avanzati di qualsiasi settore, il Gruppo Renault resta fedele a se stesso: un'azienda che fa innovazione in tutti i settori proseguendo la sua tradizione di laboratorio sociale. Il nostro obiettivo è mettere il 10% del capitale dell'azienda nelle mani di chi, giorno dopo giorno, lavora per realizzare la sua performance".

La terza operazione del Renaulution Shareplan è aperta, come quelle precedenti, ai dipendenti del Gruppo Renault e a buona parte delle sue filiali, in 30 Paesi, previo ottenimento delle autorizzazioni locali. A tutti i dipendenti aventi diritto saranno assegnate a titolo gratuito 7 azioni, sotto forma di contributo aziendale unilaterale, senza obbligo di investimento.

Inoltre, in 24 dei paesi interessati, il Gruppo Renault offre ai suoi dipendenti la possibilità di acquistare le azioni a condizioni agevolate, con uno sconto del 30% sul prezzo di riferimento e un contributo lordo aggiuntivo equivalente a 7 azioni gratuite per le prime 3 azioni acquistate.

A norma di legge, l'investimento di ogni singolo dipendente è limitato al 25% della sua retribuzione annua lorda stimata per il 2024.



