Urso stringe su Gigafactory, non possiamo perdere risorse Pnrr

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso stringe sulla Gigafactory. "C'è un incontro nei prossimi giorni in cui ci aspettiamo delle comunicazioni chiare da parte dell'azienda sulle modalità, le tempistiche, le tecnologie, anche perché abbiamo destinato a questo progetto delle importanti risorse del PNRR che devono essere impiegate assolutamente nei tempi e nelle modalità previste da questa misura europea" ha detto a margine del Forum Teha. "C'è bisogno assoluto di chiarezza perché altrimenti dovremmo destinare queste risorse ad altri investimenti non potendo correre il rischio di perderle" ha aggiunto. Il ministro ha convocato per il 17 settembre alle 11 una riunione per avere aggiornamenti da Automotive Cells Company (Acc), la joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies.

Sulla 'rottamazione' delle auto ab enzina non si possono aspettare due anni per decidere. "Credo che sia assolutamente necessario anticipare questa eventuale revisione (della clausola che consente di rivedere lo stop a benzina e diesel fissato per il 2035) al 2025; ritengo che debba essere la prima questione che la Commissione Europea debba affrontare perché le imprese e i nostri lavoratori hanno bisogno di certezza". "Le aziende automobilistiche tedesche che erano considerate le più performanti hanno annunciato la chiusura di due stabilimenti, poi ci sono le sanzioni che sono previste per le imprese che non rispettano le modalità e tempistiche nel percorso verso l'elettrico così consistenti: due anni di ulteriori di incertezza potrebbero far collassare il sistema industriale e automobilistico europeo". "Per quanto ci riguarda, come voi sapete, noi siamo per la neutralità tecnologica e per il mantenimento in produzione del motore endotermico con l'alimentazione utile alla sostenibilità che possa essere il combustibile sintetico o ancora più il biocombustibile" ha ribadito Urso.. "C'è bisogno di responsabilità e di saggezza e di una visione realistica di quello che è il percorso dell'auto europea. La visione ideologica fondamentalista ha fallito. Bisogna prenderne atto, cambiare registro e farlo in fretta" ha concluso.



