Toyota taglia del 30% obiettivo di produzione di auto elettriche

La Toyota ha ridotto di circa il 30% il suo obiettivo di produzione globale di veicoli elettrici per il 2026, con un output adesso previsto di 1 milione di unità, mentre va consolidandosi il rallentamento della domanda nel settore. Lo anticipa l'Agenzia Kyodo che cita fonti a conoscenza del dossier, segnalando come la a decisione giunga in un contesto di revisione delle strategie delle principali case automobilistiche mondiali: da Volkswagen, che ha recentemente dichiarato di valutare la chiusura di alcune fabbriche in Germania, alla svedese Volvo - che conferma l'abbandono dell'obiettivo di commercializzare esclusivamente veicoli elettrici entro il 2030. Nell'aprile dell'anno scorso il presidente di Toyota, Koji Sato, aveva affermato di puntare a vendere 1,5 milioni di veicoli elettrici entro il 2026, segnando un importante cambiamento di strategia per la prima casa automobilistica al mondo, fino ad allora riluttante ad abbracciare la nuova tecnologia. Le vendite globali dei veicoli elettrici hanno inizialmente mostrato una crescita sostenuta, trainate dalla diffusione dei modelli più conosciuti prodotti da Tesla e dalla cinese BYD. Ma le immatricolazioni delle auto a batteria non sono riuscite a consolidare il successo iniziale a causa del loro costo elevato e della copertura giudicata insufficiente delle stazioni di ricarica, spiegano gli analisti.

Le prospettive del mercato so confrontano con l'intensificarsi della concorrenza sui prezzi in Cina, dove i marchi locali continuano a erodere quote di mercato dei produttori stranieri, rendendo i veicoli elettrici sempre più accessibili. Toyota ha venduto circa 104.000 veicoli elettrici nel 2023, quadruplicando le vendite dell'anno precedente, ma con un valore nettamente inferiore rispetto alle vendite di oltre 10 milioni di unità su scala globale per le vetture tradizionali con motore a combustione interna. Al contrario, i modelli ibridi della casa nipponica continuano a riscuotere successo, perché visti come una soluzione più pratica per la neutralità climatica. In questa direzione Toyota risponderà alla domanda del mercato in modo flessibile, aggiungono le fonti, con un piano per aumentare la produzione di auto ibride plug-in.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA