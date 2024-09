Dacia, +14% ad agosto. È brand preferito dai clienti privati

Dacia chiude il mese di agosto in controtendenza (+14%) rispetto al mercato italiano che si contrae (-13,4%) e si conferma il marchio più scelto in assoluto dai clienti privati italiani.

Il marchio, in forte accelerazione con oltre 5.000 unità immatricolate complessivamente (quota di mercato 6,5% su tutti i canali), registra un'importante crescita del 14% rispetto allo scorso anno. Nel mercato dei soli privati, un aumento del 18% in volume ed una quota che arriva all'11%. Grazie a questo mese, i volumi da inizio anno sono cresciuti del 14,6% (Vs. 2023) e la quota di mercato a privati arriva al 10,3%.

Confermato l'apprezzamento per l'offerta turbo Gpl, con una crescita di volumi rispetto al 2023 del 25%: in pratica, tre Dacia su 4 sono scelte a Gpl. Sandero è ancora l'auto estera più venduta nel nostro Paese ed è prima assoluta nel mercato dei privati. Rappresenta da inizio anno il modello più acquistato della gamma, con oltre il 62% di preferenze ed un volume di vendite salito del 33% rispetto all'anno scorso.

Dacia Duster presidia saldamente il podio dei B suv anche in questa fase di passaggio di testimone con la nuova generazione che renderà disponibile la motorizzazione full hybrid: il debutto della terza generazione di Duster è previsto per questo mese. Bene anche Spring che rimane l'auto estera elettrica di segmento A più venduta in Italia da inizio anno. Il multispazio Jogger è invece l'auto più scelta dai privati nel segmento C (SW, MPV e multispazio).

