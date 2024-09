La cinese Didi porterà in Messico 100mila auto elettriche

La piattaforma cinese Didi prevede di portare 100mila auto elettriche in Messico tra il 2024 e il 2030. L'obiettivo dell'azienda è quello di offrire il suo servizio di trasporto applicativo, in cui compete con Uber, utilizzando questo tipo di veicoli. Secondo le dichiarazioni al quotidiano El Economista di Andrés Panamá, direttore generale di Didi per l'America Latina, l'Africa e il Medio Oriente, la decisione è dovuta a ciò che l'azienda ha osservato in Cina, dove il 57% del chilometraggio percorso dai suoi autisti è elettrificato. Secondo il dirigente, l'adozione dei veicoli elettrici sulla piattaforma dei trasporti non solo ha un impatto positivo sul reddito degli autisti, ma può contribuire a ridurre le emissioni di gas serra di oltre 5 milioni di tonnellate.



