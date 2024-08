Fim, 'Stellantis, stop temporaneo a Melfi per la 500X'

Dopo la pausa estiva, "la Fiat 500X non sarà temporaneamente prodotta" nello stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) dove si "lascerà spazio solo alla Jeep Renegade e alla Compass": lo ha reso noto il segretario dei metalmeccanici della Cisl, Gerardo Evangelista che ha sottolineato come "diversi stabilimenti ripartiranno con difficoltà, tra cui quello lucano". "Le poche giornate lavorative previste - ha aggiunto il sindacalista - si svolgeranno solo su due turni. Questa situazione renderà necessario un ampio utilizzo del contratto di solidarietà per garantire il salario dei lavoratori". Sottolineando che "le difficoltà del mercato potrebbero persistere a lungo", Evangelista ha evidenziato come "la mancata produzione della 500X e l'incertezza della domanda di mercato rappresentino un problema significativo per i volumi produttivi, penalizzando migliaia di lavoratori, sia nello stabilimento Stellantis di Melfi che nell'indotto". "Melfi - ha concluso il sindacalista della Fim-Cisl chiedendo "azioni concrete di Regione e Governo" - deve prepararsi a proseguire con gli investimenti avviati da Stellantis per il lancio della nuova produzione, previsto a partire dai primi mesi del 2025 e nel 2026 che includono l'avvio della piattaforma full electric medium con quattro nuovi modelli elettrici, una Jeep ibrida e l'assemblaggio di batterie".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA