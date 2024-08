Xpeng punta a produrre e-car in Europa per attenuare dazi Ue

Xpeng punta a produrre veicoli elettrici in Europa per attenuare il peso dei dazi dell'Ue alle importazioni delle e-car made in China in vigore da novembre in via definitiva. ll partner cinese di Volkswagen è nelle fasi iniziali della selezione di un sito nell'Unione Europea parte del piano finalizzato a localizzare la produzione, ha spiegato l'amministratore delegato He Xiaopeng in un'intervista alla Bloomberg. Il produttore di Guangzhou vuole costruire auto nel Vecchio Continente, in particolare in aree con "rischi di manodopera relativamente bassi", ha rilevato He che ha spiegato che la selezione è in fase iniziale e che non imposta se l'area non ha imposte basse.

Xpeng prevede di istituire un data center su larga scala poiché la raccolta efficiente di software diventa fondamentale per le funzionalità di guida intelligenti delle auto. Le ambizioni di Xpeng per diventare globale non saranno influenzate da imposte più elevate, ha sostenuto il numero uno del gruppo, anche se alcuni "profitti nei Paesi europei saranno ridotti dopo l'aumento delle tariffe". L'istituzione di un'impronta manifatturiera in Europa vedrebbe Xpeng unirsi alle crescenti fila dei produttori cinesi di e-car tra cui Byd, Chery Automobile e Zeekr di Zhejiang Geely Holding Group, in vista dei dazi maggiorati fino al 36,3%. Xpeng è destinata ad affrontare un'aliquota aggiuntiva del 21,3%. Stati Uniti e Canada hanno imposto tariffe del 100% sulle e-car cinesi. Xpeng, che fa i conti con un'aspra concorrenza domestica, ha consegnato circa 50.000 veicoli nella prima metà dell'anno, circa un quinto delle vendite mensili di Byd. La nota positiva è la partnership con Volkswagen: centinaia di dipendenti della casa tedesca ora lavorano presso la sede centrale di Guangzhou. I dirigenti a livello di vicepresidente si incontrano almeno una volta alla settimana, ha detto He, osservando che l'azienda sta "facendo ogni sforzo per garantire che la partnership funzioni". Infine, la sfida dell'intelligenza artificiale: "vendere un milione di auto alimentate da intelligenza artificiale all'anno sarà un prerequisito per le aziende che alla fine emergeranno come vincitrici nei prossimi 10 anni, in cui il conducente umano toccherà forse il volante meno di una volta al giorno in media durante il tragitto quotidiano - ha detto He -. Vedremo aziende che lanceranno tali prodotti dal 2025, e Xpeng sarà tra queste."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA