Il mercato dell'auto usata rallenta, a giugno +0,4%

Rallenta il mercato delle auto usatecon una crescita che si ferma a +0,4%. Rispetto a giugno 2023, i trasferimenti di proprietà hanno raggiunto quota 412.800 (un anno fa nello stesso periodo erano stati 411.045). Lo fa sapere l'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (Unrae) registrando che il livello sia comunque inferiore rispetto all'1,8% del 2019. Complessivamente nel primo semestre del 2024 sono state acquistate 1.558 milioni di macchine usate e 0,897 nuove, con un rapporto stabile: per ogni auto nuova ne sono acquistate 1,7 usate (come in gennaio-giugno 2023).

Anche nel mese di giugno il diesel ricopre la prima posizione fra le motorizzazioni preferite nel mercato dell'usato, seppur in calo di 4,1 punti con il 44,8% di quota (al 45,4% nel semestre); al secondo posto il motore a benzina al 38,2%. Le ibride occupano la terza posizione con l'8,3%, segue il Gpl al 4,7%. Il metano si posiziona al 2,1% mentre i trasferimenti netti di auto BEV (interamente elettriche) e plug-in pesano rispettivamente lo 0,9% e l'1,0% del totale. In Italia al 31 dicembre 2023 circolavano oltre 40 milioni di auto, il 57,9% delle quali con un'anzianità superiore ai 10 anni. Nel complesso, per 100 auto circolanti, nei primi 6 mesi del 2024 ne sono state acquistate 3,9 usate. Il 42,6% delle auto circolanti al 31 dicembre 2023 era composto da auto a benzina, in linea con il 42,2% di auto diesel. A fronte di ciò, nel primo semestre 2024 i trasferimenti di auto a benzina sono stati il 38,7% del totale e quelli di auto diesel il 45,4%. I trasferimenti di vetture ibride coprono una quota del 7,3% a fronte di un circolante al 31 dicembre 2023 al 5,3% di share.



