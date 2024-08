Effetto Stellantis, 50 in cassa integrazione alla Sodecia

Un altro fornitore di Stellantis in cassa integrazione. Si tratta dello stabilimento Sodecia Automotive Raiano, l'ex F&B, che segue la scia della Magneti Marelli di Sulmona. Dopo un primo ciclo di cassa integrazione ordinaria, nei giorni scorsi è arrivata la richiesta di proroga dal 2 settembre al 5 ottobre prossimi. Sono circa 50 i dipendenti interessati dalla cigo nella fabbrica che produce particolari di carrozzeria interna in ferro o alluminio, ripari del calore in alluminio e particolari di rinforzo in ferro.

"Anche questa realtà è da prendere in considerazione perché è legata alla produzione e quindi ai rallentamenti dell'ex Sevel di Atessa"- rilevano dalla Cgil che sta seguendo la vertenza.

"Si tratta di fabbriche mono committenti che sono legatii a Stellantis nel bene e nel male"- concludono dal sindaco che torna a chiedere un incontro con la Regione Abruzzo.



