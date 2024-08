Ford aggiorna ancora programma di lancio modelli elettrici

Ford Motor ha annunciato ulteriori interventi sul programma relativo ai modelli elettrici in Usa.

Novità che - ha dichiarato il direttore finanziario John Lawler in una conference call - sono coerenti con il piano precedentemente dichiarato pet tagliare o ritardare 12 miliardi di dollari di spesa in questo ambito.

Oltre a tagliare le spese in conto capitale annuali dedicate ai veicoli elettrici puri per scendere al 30% dal 40% precedentemente previsto, Ford ha deciso di ritardare il lancio del suo pick-up completamente elettrico di nuova generazione che dovrebbe essere lanciato in Tennessee.

"Ci impegniamo a creare valore a lungo termine - ha affermato Lawler - costruendo un'attività competitiva e redditizia. Con la compressione dei costi e dei margini, abbiamo deciso di adattare la nostra roadmap di prodotti e tecnologie e l'impronta industriale per raggiungere il nostro obiettivo di raggiungere un reddito operativo positivo entro i primi 12 mesi dal lancio per tutti i nuovi modelli".

Come dettaglia Detroit News nel riferire le notizie in arrivo da Dearborn, Ford aspetterà il 2027 per lanciare due pick-up completamente elettrici: uno di medie dimensioni e l'inedita versione Ev dell'iconico Serie-F-Series (denominato in codice Project T3) che sarà prodotto presso il nuovo Tennessee Electric Vehicle Center.

La Casa dell'Ovale Blu sta inoltre annullando i piani per lanciare l'annunciato suv a tre file solo elettrico. Questo modello verrà Invece proposto al mercato solamente in versione ibrido. Su questo tema - sottolinea Detroit News - Ford ha rifiutato di specificare quando o dove.

Prosegue invece il programma per un nuovo furgone elettrico la cui produzione inizierà nel 2026 presso il suo stabilimento in Ohio. Inoltre Ford sta lavorando con LG Energy Solutions per spostare parte della produzione di batterie della Mustang Mach-E dalla Polonia al Michigan e qualificarsi così per i benefici dell'Inflation Reduction Act.

A partire da metà del 2025, uno degli stabilimenti di batterie della joint venture della Casa automobilistica con SK On Inc. nel Kentucky produrrà celle per aumentare l'autonomia dell'E-Transit e per il pick-up F-150 Lightning.



