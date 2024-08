Gruppo Volkswagen, slitta ancora piattaforma elettrica Ssp

Ancora problemi e ritardi per l'ambizioso programma Trinity che Volkswagen aveva varato nel 2021 sotto la gestione di Herbert Diess. Una operazione che era finalizzata a riunire le architetture Ev del Gruppo nella sola Scalable Systems Platform (Ssp) con una supposta semplificazione industriale e una conseguente riduzione dei costi. Dall'headquarter di Volkswagen arrivano ora voci - riportate dal magazine AutoBlog - sullo slittamento del lancio della nuova della ID.4 (basata su Ssp) e un successivo suv elettrico dal 2026 alla fine del decennio.

All'origine di questo pesante ritardo c'è sicuramente la decisione di Oliver Blume, subentrato a Diess alla guida del Gruppo, che ha dovuto fronteggiare le criticità del programma gestito dalla sussidiaria Cariad per fornire il software a diversi brand di Volkswagen AG.

Con il congelamento dell'architettura Ssp - pensata per diventare il 'punto forte' di quasi tutti i futuri modelli elettrici del Gruppo - 'impegno dei progettisti e dei tecnici di Volkswagen si sarebbe ora concentrato sull'evoluzione della piattaforma Meb (definita Meb +) ma non è ancora noto se questa sarà la base su cui verrà realizzata la Golf elettrica in programma per fine decennio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA