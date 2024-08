Omoda & Jaecoo apre una nuova filiale in Thailandia

Il brand Omoda & Jaecoo ha realizzato una filiale in Thailandia e presentato le ultime iniziative strategiche del brand che ora punta al sud-est asiatico dopo l'espansione sul mercato europeo con il debutto in Ungheria, Spagna e Italia.

Chen Chunqing, vice presidente di Chery International, la società madre dell'azienda, ha sottolineato l'importanza della Thailandia come centro nevralgico nella produzione e spiegato l'obiettivo di "migliorare l'esperienza di guida per andare oltre l'auto" anche a livello di servizi. Intanto è in vendita Omoda C5 EV, il primo modello elettrico del brand , con il gruppo T-pop tailandese 4EVE che avrà il ruolo di ambasciatore per la vettura proprio in Thailandia. Ha debuttato anche il fuoristrada 100% elettrico Jaecoo 6, che combina qualità in off-road ad un aspetto realizzato per soddisfare le esigenze dei giovani utenti, a cui si rivolgono anche accessori specifici, come la possibilità di ricarica V2L capace di alimentare oggetti esterni all'auto.



