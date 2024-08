Magna Austria affronta stop Jaguar E-Pace, I-Pace e Bmw Z4

Si addensano nubi sul futuro del colosso della fabbricazione conto-terzi Magna Steyr che ha sede a Graz, in Austria. Per una serie di motivazioni, tra cui lo scarso successo di alcuni modelli e la sovraccapacità produttiva di alcunii impianti delle Case automobilistiche in Gran Bretagna e Germania, il portafoglio dei modelli assemblati da Magna in Austria si ridurrà a breve alla sola Mercedes-Benz Classe G.

Nel 2026, è stato annunciato dalle due aziende clienti, si fermeranno infatti le linee di montaggio della Toyota Supra e della 'cugina' Bmw Z4. E a breve - evidenzia il magazine britannico Autocar - la fabbrica di Graz smetterà di produrre anche le due Jaguar E-Pace e I-Pace. Una crisi, quella del più celebre 'contoterzista' automotive al mondo, che era iniziata con la riduzione del lavoro per il cliente da 1 milione di unità Bmw (nel 2018 aveva smesso di essere costruita in Austria la Mini Countryman) e che più di recente è stata aggravata dalla bancarotta dell'americana Fisker, che aveva concentrato la produzione del modello elettrico Ocean a Graz.

I dirigenti della canadese Magna International - a cui fa capo Magna Austria - augurano dunque lunga vita alla Classe G della Stella a Tre Punte, che è nata proprio a Graz nel 1979 e che nell'aprile dello scorso hanno ha tagliato il significativo traguardo delle 500mila unità prodotte in quello stabilimento.

