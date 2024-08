Fortune, Global 500: nelle auto prime VW, Toyota, Stellantis

Secondo la classifica Global 500 di Fortune, nel settore automotive il gruppo Stellantis conferma la terza piazza mondiale per fatturato, con 204,9 miliardi di dollari (contro i 188,9 miliardi dello scorso anno), dietro a VW e Toyota, guadagnando però tre posizioni nella classifica generale delle 500 più grandi aziende del pianeta e raggiungendo la ventottesima piazza assoluta.

Nell'analisi 2024 che si basa sui fatturati 2023, a livello generale è stata confermata la leadership di Walmart, gigante statunitense della distribuzione (648 miliardi di dollari) che dura ormai da undici anni e che questa volta primeggia sulla realtà della vendita online Amazon (574,7 miliardi) che ha scavalcato il fornitore elettrico cinese State Grid (545,9 miliardi) e il colosso petrolifero Saudi Aramco (494,8 miliardi). Nel mondo auto i primi due gradini del podio rimangono appunto ad appannaggio rispettivamente di Volkswagen e Toyota.

Anche la multinazionale tedesca e quella giapponese hanno fatto registrare miglioramenti di ranking mondiale e di fatturato: la prima è passata dai 293,6 miliardi di dollari registrati lo scorso anno a 348,4 miliardi, guadagnando quattro posizioni sino all'undicesimo posto globale. Per i nipponici, invece, si è passati da 274,4 a 312 miliardi con un miglioramento sempre di quattro posizioni, sino al ranking 15. La classifica Fortune Global 500 è una lista delle 500 più potenti aziende a livello globale, stilata appunto in base al fatturato.

Per quello che riguarda gli altri gruppi automobilistici, da segnalare nella top ten nell'ordine dalla quarta piazza in giù Ford (176,2 miliardi; 36° posto assoluto), General Motors (171,8 miliardi; 39), Bmw (168,1; 41), Mercedes-Ben Group (165,6; 42), Honda Motor (141,3; 57); Hyundai Motor (124,6; 73) e Saic Motor (105,2; 93). Da segnalare per il 2024 anche l'undicesimo piazzamento auto del fornitore di componentistica Bosch Group, con 99 miliardi di dollari e la 105esima posizione assoluta.

Tra i brand che hanno guadagnato di più in classifica da citare l'indiana Tata Motors che ha scalato 66 posti sino al ranking 271 (53,6 miliardi) e cinese Byd che ha guadagnato 69 posti, sino alla piazza 143 (85 miliardi). Il calo di classifica più vistoso, invece, è della cinese Dongfeng Motor, che con 57,6 miliardi di fatturato è scesa di 52 posizioni sino a quota 240.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA