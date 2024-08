AsConAuto, distribuzione ricambi originali semestre a +18,8%

L’Associazione consorzi concessionari autoveicoli ha chiuso il primo semestre dell'anno con una crescita del 18,8% nella distribuzione di ricambi originali, totalizzando un volume d'affari di 584.944.984 euro. Il trend positivo è confermato dai risultati di giugno con 97.581.287 euro e un volume d'affari cresciuto del 12,5% rispetto agli 86.686.099 euro dello stesso mese del 2023.

"In un'era di continua evoluzione nel settore automotive - sottolinea la realtà italiana in una nota - AsConAuto ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di crescere e adattarsi, raggiungendo un nuovo record. La crescita dimostra l'efficacia delle strategie adottate dall'Associazione". Da oltre 23 anni operativa in Italia nella distribuzione dei ricambi originali, AsConAuto conta oggi 27 distretti, 12 consorzi, 1.023 concessionari auto con 2.090 sedi operative con magazzini ricambi, 23.358 autoriparatori dislocati in 102 Province e 21 Regioni.

Ogni giorno 560 collaboratori consegnano oltre 20.000 colli. Il miglioramento 2024, chiarisce l'associazione, è stato ottenuto anche con l'introduzione di nuove iniziative, come il progetto Link che permette di collegare le concessionarie multisede del network. "un servizio logistico - spiega Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto - che consente di trasportare rapidamente ricambi originali da una sede all’altra, per soddisfare le richieste dei clienti".

Confermato, quindi, l’obiettivo del progetto di 100.000 colli distribuiti entro il 2024. "Un modo veloce, sicuro ed economico - sottolineano da AsConAuto che lo gestisce direttamente -, eliminando i rischi di smarrimento e i ritardi nelle consegne. La rete sulle più importanti direttrici nazionali, iniziata con l’asse est-ovest per i distretti del nord, è ora in fase di completamento, e i risultati sono più che positivi".

