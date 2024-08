Nel primo trimestre per Landi Renzo 'rosso' di 9 milioni

Nei primi tre mesi dell'anno Landi Renzo ha registrato ricavi consolidati pari a 68,8 milioni rispetto ai 71,2 dello stesso periodo dell'anno precedente, con un risultato netto consolidato negativo per 9 milioni rispetto ai 9,9 milioni al 31 marzo 2023.

Il margine operativo lordo è negativo per 1,6 milioni, inclusivo di costi non ricorrenti per 1,2 milioni. La posizione finanziaria netta consolidata è pari a 130 milioni rispetto a 112,4 milioni al 31 dicembre 2023.



