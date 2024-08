Ferrari annuncia la fine della produzione dell'ibrida SF90

Con due righe inserite nella relazione sui risultati finanziari del secondo trimestre 2024, Ferrari ha ufficializzato l'uscita di produzione di uno dei suoi modelli di punta, la SF90 Stradale, prima auto ibrida plug-in del Cavallino che era stata lanciata nel 2019.

Riferendosi al periodo aprile - giugno Ferrari ferma nel documento che "Purosangue, Roma Spider e 296 GTS hanno guidato le consegne nel trimestre. Sono iniziate le prime consegne della SF90 XX Stradale, mentre Roma e 812 Competizione sono diminuite, avvicinandosi alla fine del ciclo di vita, e SF90 Stradale e 812 GTS sono state eliminate gradualmente".

La Casa di Maranello precisa nella relazione sui risultati finanziari del secondo trimestre 2024 che Il portafoglio prodotti nel trimestre comprendeva otto modelli con motore a combustione interna (ICE) e quattro modelli con motore ibridi! che hanno rappresento rispettivamente "il 52% e il 48% delle spedizioni totali".

Sebbene la comunicazione ufficializzi la fine della SF90 con carrozzeria coupé, Ferrari non ha fornito dettagli sulla variante Spider, fatto che fa pensare che questa versione sarà venduta ancora per un po' di tempo.

Previsto invece il proseguimento della produzione per le varianti 'spinte' XX e le SF90 Speciale. Ma al riguardo - segnala il magazine Evo - gli ordini per queste auto sono stati chiusi da tempo, con ogni singolo esemplare già venduto prima ancora di essere presentati.



