Audi in Cina ipotesi di sostituire Quattro Anelli con Purple

Storica decisione quella che Audi potrebbe prendere relativamente alla sua presenza in Cina e, in particolare, alla futura generazione di modelli studiati e prodotti per quel mercato. Una operazione che prevede l'impiego di nuova architettura elettrica sviluppata da Volkswagen con il partner locale Saic.

Secondo alcuni media locali, le prossime Audi cinesi perderanno il tradizionale logo con i quattro anelli e saranno invece contraddistinte dalla denominazione Purple, o meglio dal logo 紫色的.

All'origine della possibile decisione - che non è stata confermata da Audi - ci potrebbe essere l'esigenza di migliorare l'immagine del marchio nel Paese.

Per gli esperti delle tradizioni e della cultura cinese il quattro è spesso considerato un numero sfortunato perché il modo in cui viene pronunciato nel dialetto cantonese è quasi omofono della parola 'morte'. Ben diversa invece l'immagine del porpora, cioè Purple. In Cina questo colore è un simbolo di nobiltà. Si ricorda che negli antichi miti cinesi legati al taoismo, le fate spesso vestivano di porpora.



