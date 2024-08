Volvo Cars cresce a luglio con la spinta delle elettriche

E' un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quello fatto registrare da Volvo Cars nel mese di luglio, con 57.447 vendite globali di vetture nel mese di luglio. L'incremento è legato principalmente alle importanti vendite dei modelli completamente elettrici sul mercato europeo.

Le vendite di modelli elettrificati, inclusi quelli completamente elettrici e ibridi plug-in, hanno registrato una crescita del 49% rispetto allo stesso periodo del 2023, rappresentando il 49% di tutte le auto vendute nel mese di luglio. La quota di auto a trazione esclusivamente elettrica ha rappresentato il 25% di tutte le unità vendute nel corso del mese.

Le vendite complessive per il periodo da gennaio a luglio sono state pari a 445.520 vetture a livello globale, con un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2023. "Siamo contenti di poter riportare un altro mese di crescita delle vendite - ha commentato Björn Annwall, chief commercial officer e deputy CEO di Volvo Cars - trainate prevalentemente dalle consegne in Europa nonostante un contesto di mercato generalmente difficile".

In Europa, le vendite di luglio hanno raggiunto le 28.390 unità, in aumento del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le vendite dei modelli elettrificati di Volvo Cars sono aumentate del 64% rispetto allo stesso periodo del 2023, rappresentando il 65% di tutte le auto vendute in Europa nel corso del mese.

