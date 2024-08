Opel: vendite in crescita a luglio e record per Corsa

Nel mese di luglio il marchio Opel ha fatto segnare risultati di vendita importanti in Italia, facendo segnare una crescita del 32% nelle immatricolazioni di vetture e veicoli commerciali rispetto all'anno precedente, e raggiungendo una quota di mercato totale del 3,3%, superiore di 0,7 punti percentuali in confronto al 2023. Questa performance commerciale è stata capitanata dalla vendita delle vetture, forti di una crescita delle immatricolazioni del 43%, parti ad una quota di 0,9 punti percentuali.

Nello specifico, si segnalano i risultati da record della bestseller Corsa, che ha fatto segnare un +140% nelle immatricolazioni, per una una quota di segmento raddoppiata, parti all'11,6%, oltre ad una raccolta contrattuale a privati triplicata. Con questo risultato, la Opel Corsa si attesta come la terza vettura più venduta nel suo segmento e la quinta in assoluto nel mercato italiano, e risulta anche il modello tedesco più venduto in Italia.

Tra i suoi punti di forza il rinnovato design, con il caratteristico frontale Opel Vizor e la scritta Corsa posizionata al centro del posteriore. Inoltre, gli interni vantano una plancia completamente digitale, basata sulle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, mentre le tecnologie presenti a bordo hanno la capacità di rendere la guida più rilassata. Completano il quadro i fari a matrice di Led Intelli-Lux LED, che Opel Corsa ha introdotto nel segmento delle utilitarie nel 2019, e che sono stati ulteriormente potenziati e resi più precisi grazie a 14 elementi LED. A livello di motorizzazioni non manca una proposta 100% elettrica, la Opel Corsa Electric appunto, che ora è dotata di maggiore potenza e di una batteria migliorata che consente di contare su di un'autonomia di 402 chilometri (ciclo WLTP). Tra le altre motorizzazioni c'è anche la versione ibrida con un sistema a 48 V che amplia la scelta in termini di powertrain.



