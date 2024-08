Iveco Difesa, accordo con Renk per i veicoli cingolati

Idv, il marchio di Iveco Group specializzato in mezzi per la difesa e la protezione civile, ha firmato un accordo con Renk Group, fornitore leader di soluzioni di propulsione militari e civili, hanno firmato un accordo di cooperazione per esplorare le potenzialità delle due società nello sviluppo di tecnologie di propulsione per future piattaforme da combattimento. "Questo accordo di cooperazione - spiega una nota - costituisce un passo cruciale per consentire alle due parti di contribuire attivamente all'accelerazione dei programmi per veicoli cingolati per i loro clienti. Inoltre, risponderà alla necessità di rafforzare la catena di fornitura europea del settore della difesa, di ridurre i tempi di consegna e di aumentare la capacità produttiva. L'obiettivo dell'accordo è condividere il know-how e l'esperienza di Idv e Renk nello sviluppo e nella produzione di sistemi di propulsione, nonché tecnologie e attrezzature specifiche. L'accordo sottolinea l'impegno di Idv nel segmento dei veicoli cingolati da difesa, in particolare nel contesto geopolitico attuale"



