Eurostat, 1,5 milioni nuove auto elettriche in Ue nel 2023

Nel 2023 sono state immatricolate nell'Ue 1,5 milioni di nuove autovetture elettriche a batteria, portando il numero totale a 4,5 milioni.

Rappresenta un aumento del 48,5% rispetto al 2022, quando il numero totale era di 3 milioni. Lo segnala Eurostat.

La quota di auto elettriche solo a batteria tra le nuove immatricolazioni ha raggiunto il 14,6% nel 2023. Mentre nel parco totale è dell'1,7%, con molte variazioni tra i diversi Paesi: in Danimarca la quota è del 7,1%, seguita da Svezia (5,9%), Lussemburgo (5,1%) e Paesi Bassi (5%). Si trovano sotto l'1% 14 Paesi, con livelli minimi dello 0,2% per Cipro, Grecia e Polonia. La quota di auto elettriche a batteria in Italia è dello 0,54% nel 2023 (era dello 0,39% nel 2022).



