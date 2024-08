L'utile di Volkswagen scende a 7,3 miliardi, ricavi +1,6%

Volkswagen ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi per 158,8 miliardi di euro, in crescita dell'1,6% sullo stesso periodo del 2023, e con un utile sceso del 13,9% a 7,34 miliardi e un risultato operativo in calo dell'11%, a 10,1 miliardi, impattato da "diversi fattori non operativi". Le vendite di veicoli, si legge nella nota sui risultati, sono scese del 2,4% a 4,34 milioni. In ripresa il secondo trimestre, che ha visto i ricavi crescere del 4,1% a 83,3 miliardi e l'utile contenere il calo al 4,2%, a 3,63 miliardi, e il risultato operativo contrarsi del 2,4% a 5,46 miliardi. Confermato l'outlook per il 2024, con una crescita dei ricavi fino al 5% e un margine operativo al 6,5%-7%. "Il gruppo Volkswagen ha registrato una solida performance nella prima metà dell'anno. In un contesto impegnativo, il 2024 segna la più grande offensiva di prodotto del gruppo e una ristrutturazione completa delle nostre aree di business. I risultati riflettono un lavoro di squadra di successo tra tutti i marchi" ha commentato l'ad Oliver Blume. "I programmi di performance stanno accelerando in tutto il gruppo - ha proseguito Blume - e i nostri nuovi prodotti stanno ricevendo feedback positivi dai mercati globali. Questa è una buona base.

Tuttavia, gran parte del lavoro resta ancora da fare".



