Lamborghini, 'oggi non c'è il pericolo concorrenza dalla Cina'

Il presidente e ceo di Lamborghini Stephan Winkelmann, per ora, non pensa che le supersportive cinesi possano essere in diretta concorrenza con le auto della Casa del Toro: "In pochissimo tempo sono nate aziende che adesso stanno invadendo il mercato cinese e verranno, a partire dal Nord Europa, anche nel mercato europeo. Io oggi non vedo questo pericolo: i cinesi sono concentrati sul full electric, meno sull'ibrido o sulle vetture col motore a combustione interna", ha spiegato in una call con la stampa per presentare i risultati del primo semestre.

Il manager porta anche un esempio: "La Yangwang è una supersportiva elettrica con un price point molto più basso. Oggi il nostro cliente non vuole ancora comprare supersportive completamente elettriche". Per il futuro "quello che può succedere dopo il 2035 è ancora una questione aperta, perché anche noi dobbiamo ancora capire come sono le regole", osserva Winkelmann riferendosi alle norme europee.

In ogni caso, anche nella stessa Cina la concorrenza delle supersportive cinesi per ora non è un problema: "Neanche in Cina una macchina al top di gamma oggi viene acquistata come full electric", sottolinea il manager. Questo si nota anche dalle richieste della clientela cinese, che chiede alla Casa del Toro di immatricolare le auto ibride non con la targa della colorazione prevista per questa categoria ma con quella blu dei veicoli a combustione interna: "Dicono che questo è un simbolo di lusso - racconta - È un mondo molto strano, anche perché la targa blu costa molto più di quella verde. Nonostante gli sforzi, ci sono persone che chiedono le targhe blu invece che quelle verdi. Questo per dare un'idea di quanto il mondo è diverso da quanto possiamo immaginare facendo solo regole e non badando a quello che vuole il cliente".

Altro capitolo aperto è quello della possibilità scontri commerciali tra Pechino e Bruxelles: "Noi siamo contro i dazi come tema, perché non aiuta noi e neanche i cinesi. L'importante è che ci sia un trattamento equo delle vetture, dell'esportazione e dell'import a livello globale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA