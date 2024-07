Lamborghini corre, consegne record nei primi sei mesi

Lamborghini mette il turbo, cresce in doppia cifra e si avvia a completare il passaggio all'ibrido, per mettere un punto fermo al primo capitolo della sua strategia di transizione in attesa di affrontare l'elettrico. Nei primi sei mesi del 2024 la Casa del Toro di Sant'Agata Bolognese ha consegnato 5.558 auto, con un fatturato di 1,621 miliardi (+14,1% sul primo semestre 2023) e un risultato operativo di 458 milioni. È il miglior risultato di sempre in termini di consegne, ricavi e risultato operativo, con la profittabilità che ha raggiunto il 28,2%.

"Siamo davvero orgogliosi dei risultati ottenuti in questo primo semestre del 2024. Stiamo attraversando una fase chiave, supportata dal più grande investimento nella storia dell'azienda, con l'obiettivo principale di ampliare l'offerta prodotto. Questo processo richiede risorse significative, ma tali sforzi sono essenziali per sostenere la nostra crescita e garantire che Automobili Lamborghini continui a innovare ed essere tra i leader nel settore delle supersportive di lusso", ha commentato il presidente e ceo Stephan Winkelmann. Gli Stati Uniti restano il primo mercato (1.621 vetture), seguiti da Germania (595), Regno Unito (514), Giappone (354), Cina (337) e Italia (268): una diversificazione che "ci aiuta a essere un po' più protetti da crisi a livello locale o regionale", ha sottolineato Winkelmann in una call coi giornalisti. Sul fronte del portafoglio ordini, Revuelto prevede oltre due anni di attesa, per la Huracán le richieste coprono interamente la produzione fino alla chiusura prevista entro fine anno e Urus SE, lanciata a fine aprile in occasione del Beijing International Automotive Exhibition, registra ordini per circa un anno di attesa. Intanto si avvicina la presentazione, il 16 agosto alla Monterey Car Week, dell'erede della Huracán: l'arrivo di questa auto sarà "l'ultimo tassello del primo passo della strategia direzione Cor Tauri". Il lancio commerciale della nuova supersportiva sarà probabilmente nella seconda parte del 2025, quando "ci sarà la gamma completa ibridizzata". Nei suoi piani, la casa bolognese punta a mantenere una motorizzazione ibrida coi suoi due modelli supersportivi, spostandosi sull'elettrico col quarto modello in arrivo, che sarà una vettura 2+2 a uso quotidiano.

E, finito il ciclo di vita dell'attuale Urus, anche il nuovo Suv della Casa del Toro sarà completamente elettrico. Resta l'incognita del provvedimento Ue che permette, dal 2035, la produzione di sole auto elettriche o a idrogeno. "In caso di nessun cambiamento dello status quo, anche per le supersportive dovremo prendere una decisione che andrà molto al di là del 2030 su cosa fare", osserva Winkelmann. Alla nuova Europa il manager chiede "un'apertura anche ad altre soluzioni, sempre a impatto zero", come la benzina sintetica. Per quanto riguarda la concorrenza da est, Winkelmann non è preoccupato: "I cinesi sono concentrati sul full electric, meno sull'ibrido o sulle vetture col motore a combustione interna".

