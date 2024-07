I ricavi Mercedes scendono a 36,7 miliardi, pesa la Cina

Mercedes chiude il secondo trimestre dell'anno con un fatturato di gruppo che scende a 36,7 miliardi di euro, in calo del 4% rispetto ai 38,2 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. L'utile netto scende a 3,06 miliardi, in calo del 16% rispetto al secondo trimestre del 2023. Nel settore auto i ricavi si attestano a 27,17 miliardi di euro (-3,8%). Le vendite di Mercedes-Benz Cars hanno raggiunto le 496.712 unità nel secondo trimestre, con un incremento del 7% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, grazie alla migliore disponibilità di prodotti in Cina e negli Stati Uniti. Le vendite top-end sono aumentate del 6% rispetto al primo trimestre, ma rimangono inferiori ai livelli dell'anno precedente, soprattutto a causa del cambio di modello e di un contesto di mercato poco dinamico in Asia. L'utile prima degli interessi e delle imposte (Ebit) rettificato di Mercedes-Benz Cars ha raggiunto i 2,8 miliardi, in flessione rispetto ai 3,8 miliardi dell'anno scorso, a fronte di volumi di vendita inferiori.

Nel settore dei furgoni le vendite si attestano a 4,77 miliardi (-6,8%). Le vendite globali di Mercedes-Benz Vans hanno raggiunto 103.435 unità nel secondo trimestre, mantenendo le vendite allo stesso livello del primo trimestre (-2% rispetto al primo trimestre). Mercedes conferma la guidance per l'anno e prevede che i ricavi del gruppo saranno a livello dell'anno scorso mentre l'Ebit sarà leggermente inferiore a quello del 2023. Per il settore dell'auto riduce le stime sul ritorno delle vendite ad un intervallo tra il 10% e 11%.

La liquidità netta nel secondo trimestre ha raggiunto i 28 miliardi di euro grazie al pagamento di dividendi per 5,5 miliardi di euro e al cash out per il riacquisto di azioni proprie per circa 2,8 miliardi di euro. Dall'inizio dei programmi di riacquisto nel marzo 2023, la società ha riacquistato azioni per 5,1 miliardi di euro al 30 giugno 2024.

Gli investimenti del gruppo sono stati 900 milioni di euro, in aumento rispetto agli 800 milioni del secondo trimestre del 2023. Le spese di ricerca e sviluppo sono scese a 2,3 miliardi di euro. "Grazie alle nostre autovetture e ai nostri furgoni, Mercedes-Benz ha ottenuto margini a due cifre in un contesto difficile", afferma Ola Kallenius, amministratore delegato del gruppo Mercedes-Benz. "In futuro - aggiunge - continueremo a investire in prodotti all'avanguardia, promuovendo al contempo la nostra resistenza finanziaria. Le vendite e il mix di modelli dovrebbero migliorare nella seconda metà dell'anno, grazie all'ulteriore lancio sul mercato di nuovi modelli, in particolare nel segmento top-end".



