St taglia le stime, meno domanda di chip per auto

(di Marcella Merlo) La Stmicroelectronics registra ancora risultati in calo e, per la seconda volta quest'anno, taglia le stime sui ricavi dell'intero 2024 dando appuntamento agli investitori il prossimo 20 novembre per un Capital markets day. A far cadere anche nel secondo trimestre ricavi, margini e utile del gruppo franco-italiano di semiconduttori sono state ancora le minori vendite di chip alle case automobilistiche, la cui domanda continua a scendere di pari passi coi le difficoltà del settore automotive.

I ricavi del 2024 di St scenderanno così fra 13,2 a 13,7 miliardi di dollari, sotto i 14-15 miliardi indicati nei mesi scorsi e lontano dall'obiettivo di 16,9 miliardi delle previsioni annunciate dal gruppo all'inizio di quest'anno.

L'azienda nel secondo trimestre ha visto i ricavi scendere del 25,5% a 3,23 miliardi dollari, con un margine lordo del 40,1%, e l'utile netto scivolare del 64,8% a 353 milioni. Per il terzo trimestre si attende 3,25 miliardi di ricavi, in calo del 26,7% su base annua e in aumento di solo lo 0,6% sui tre mesi precedenti, con un margine lordo del 38%.

"Nel trimestre, contrariamente alle nostre precedenti aspettative, gli ordini dei clienti del settore industriale non sono migliorati e la domanda del settore automobilistico è diminuita" ha sintetizzato Jean-Marc Chery, presidente e ceo di St, rilevando che hanno annullato l'aumento dei ricavi dell'elettronica personale, che comprende i microchip per gli smartphone. La Borsa non ha apprezzato e il titolo ha chiuso la seduta con un tonfo del 13,75% a 31,94 euro.

"Nel breve e medio termine, stiamo lavorando per adattare al meglio i nostri piani operativi a questa complessa situazione" ma "medio e lungo termine, continuiamo a essere convinti che queste trasformazioni costituiranno la base per le nostre ambizioni di crescita", ha aggiunto il top manager dando appuntamento agli analisti il 20 novembre a Parigi dove si terrà un Capital markets day "per fornire un aggiornamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA