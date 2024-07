La Renault Twingo elettrica costruita dal 2026 in Slovenia

La fabbrica di Revoz a Novo Mesto, in Slovenia, sarà la sede produttiva della prossima Renault Twingo elettrica, anticipata nel novembre 2023 dalla Casa della Losanga come futuro Bev entry level, con prezzo sotto ai 20mila euro.

La conferma arriva con la firma di un memorandum of understanding (Mou) tra il Governo locale e la Renault, con la previsione di fabbricare nell'impianto - che già oggi produce la Clio V e dove in passato si sono costruite precedenti generazioni Twingo - a partire dal 2026 circa 150mila vetture all'anno.

La prevista ripresa della fabbricazione della Twingo in edizione 2026 (dopo che la precedente è uscita di scena dopo 10 anni di presenza sulle linee di Novo Mesto dovrebbe generare - ha detto il responsabile della fabbrica Jože Bele - circa 1.400 nuove assunzioni.



