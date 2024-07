Tesla rinvia la costruzione della gigafactory in Messico

Il Ceo di Tesla, Elon Musk, ha annunciato che l'investimento dell'azienda in Messico sarà rinviato almeno fino a dopo lo svolgimento delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. "Penso che dobbiamo vedere cosa succederà. Trump ha detto che metterà dazi sui veicoli prodotti in Messico, per cui non ha senso investire molto nel Paese se ciò accadrà", ha detto l'imprenditore durante una conferenza con analisti e media. Tesla aveva annunciato la costruzione di uno stabilimento di assemblaggio nello Stato messicano di Nuevo León per produrre automobili a partire dal 2026. Musk, che ha dichiarato pubblicamente il suo sostegno a Trump e si è impegnato a donare decine di milioni di dollari alla sua campagna, ha aggiunto: "In questo momento ci opponiamo alla Giga Factory in Messico".



