India: brand auto di lusso crescono nel primo semestre 2024

Nonostante il rallentamento dei segmenti più popolari nel mercato automobilistico indiano, le vendite dei modelli di lusso sono state in forte espansione e - dopo i dati del primo semestre - promettono di chiudere il 2024 a livelli record.

Secondo quanto riporta il magazine Autocar India la sede locale di Mercedes-Benz ha visto le vendite aumentare del 9% raggiungendo il record di 9.262 unità nella prima metà del 2024.

A fronte di una forte domanda per tutto il suo portafoglio, Mercedes-Benz India ha evidenziato la grande richiesta per i suv, che hanno costituito nel primo semestre il 55% delle vendite totali.

A ribadire il trend più che positivo per le auto di fascia alta, è significativo il fatto che i modelli con prezzo superiore al corrispettivo di 170mila euro hanno costituito tra gennaio e giugno il 25% di tutte le Mercedes nel primo semestre.

In particolare la marca Maybach ha fatto segnare la crescita più rapida con un aumento del 108% nel periodo.

La 'rivale' Bmw ha fatto registrare, assieme a Mini, un aumento del 21%. L'impennata è stata guidata dalla forte domanda di suv, modelli di fascia alta e veicoli elettrici. "I modelli elettrici Bmw sono emersi come la prima scelta dei consumatori di lusso quando si tratta di mobilità sostenibile - ha affermato la società - e nella categoria top, la X7 si è affermata come una delle vetture più richieste.

Audi India, che ha dovuto fronteggiare interruzioni della catena di fornitura, ha fatto segnando una crescita del 37% rispetto al primo trimestre del 2023.

"Siamo fiduciosi che le nostre forniture si normalizzeranno durante la seconda metà di quest'anno e saremo in grado di soddisfare meglio la domanda dei clienti", ha affermato Balbir Singh Dhillon, capo di Audi India.

Anche il marchio di lusso giapponese Lexus ha registrato in India un aumento delle vendite del 14% durante la prima metà del 2024, con la berlina ES che ha rappresentato il 55% delle vendite totali nel periodo gennaio-giugno. A loro volta i suv del marchio sono cresciuti del 60% rispetto al primo semestre 2023.



