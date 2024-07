Toyota annuncia un piano di riacquisto titoli per 7,4 miliardi

Toyota prevede di riacquistare azioni proprie per 806,8 miliardi di yen, pari a 4,76 miliardi di euro da banche assicurazioni. Lo si legge in una nota in cui il colosso automobilistico giapponese sottolinea che Mitsubishi Ufj, Sumitomo Mitsui, Tokio Marine Holdings e Ms&Ad Insurance Group stanno offrendo le loro quote in Toyota ad un prezzo unitario di 2,78 yen (1,7 centesimi), con uno sconto dell'11% rispetto alla chiusura di borsa di oggi. Il riacquisto di titoli rientra in un piano complessivo da mille miliardi di yen (5,89 miliardi di euro) annunciato lo scorso maggio, con lo scopo anche di assecondare il governo giapponese che punta a sciogliere gli incroci azionari che si sono consolidati negli anni per rafforzare le relazioni finanziarie. L'obiettivo di Toyota è inoltre quello di "garantire un ritorno agli azionisti e liberare fondi per investire nella neutralità carbonica".





