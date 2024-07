Porsche Auto abbassa stime sui ricavi tra 39 e 40 miliardi

Porsche Ag abbassa le stime sui ricavi per l'intero esercizio, mentre la holding Porsche Se, che controlla anche Volkswagen, conferma l'utile. Lo si legge in una nota diffusa dal colosso delle auto sportive di Stoccarda in cui viene indicato che i ricavi per l'intero esercizio saranno compresi tra 39 e 40 miliardi di euro, contro le previsioni precedenti che si spingevano fino a 42 miliardi. Il margine operativo lordo sarà compreso tra il 14 e il 15% dei ricavi, contro la precedente stima tra il 15 e il 17%. Confermato invece l'utile tra i 3,5 e i 5,5 miliardi di Porsche Holding, con un debito netto compreso tra 5 e 5,5 miliardi.

Porsche Ag prevede problemi di forniture per le leghe speciali di alluminio impiegate per la produzione dei propri veicoli per l'intero esercizio 2024. Lo si legge in una nota in cui il gruppo di Stoccarda sottolinea che la carenza della materia prima, annunciata da un fornitore europeo, ha causato un taglio alla produzione di vetture nelle scorse settimane su alcune serie di modelli e "si prevede che i ritardi nella produzione e nelle consegne di veicoli non potranno essere compensati nella parte rimanente dell'anno". Da qui la revisione al ribasso delle stime sui ricavi tra 30 e 40 miliardi contro i 42 attesi, con un'incidenza in calo tra il 14 e il 15% del margine sulle vendite, precedentemente stimato tra il 15 e il 17%, mentre il margine operativo lordo sarà tra il 23 e il 24%, a fronte delle precedenti stime comprese tra il 24 e il 26%. Il produttore di auto sportive di Stoccarda, controllato da Porsche Holding, diffonderà la trimestrale il prossimo 24 luglio.



Porsche, l'alluminio della Macan elettrica arriva dalla Norvegia

L'alluminio utilizzato da Porsche per la produzione della Macan 100% elettrica è ottenuto tramite "un innovativo processo di produzione messo a punto da un produttore norvegese". Lo afferma il gruppo di Stoccarda che sottolinea come "in Porsche l'alluminio è considerato come materiale che consente la riduzione di C02 se il processo di produzione genera emissioni per chilogrammo inferiori rispetto all'alluminio utilizzato in media nell'Ue". "Le emissioni medie di C02₂ dell'alluminio nell'UE- ricorda Porsche - sono rilevate regolarmente tramite associazioni di categoria". In Porsche l'alluminio viene utilizzato per i telai e la carrozzeria e per le sospensioni di alcuni modelli in luogo dell'acciaio.

