Gruppo Renault: tutti i brand in crescita nel 2024

Il gruppo Renault beneficia delle performance commerciali dei suoi brand che contribuiscono al suo successo. Nello specifico il marchio Renault nel 2024 registra un aumento del 2,0% delle vendite con 787.223 veicoli immatricolati nel primo semestre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, trainata dal successo ottenuto in Europa, dove vanta una crescita delle vendite dell'8,2% e consolida la sua posizione di terza marca. A livello internazionale, Renault cresce anche in Turchia (10,8%), Brasile (5,3%) e Marocco (1,5%). Inoltre, consolida la sua leadership sul mercato europeo dei veicoli commerciali con 171.202 unità vendute ed un aumento delle vendite del 19,2% rispetto al primo semestre 2023.

Dacia nel primo semestre 2024 presenta un incremento delle vendite del 3,8%, con un totale di 358.497 immatricolazioni.

Sono 309.816 i veicoli venduti in Europa, dove ha ottenuto una crescita del 4,0%. Nel Vecchio Continente si mantiene in nona posizione sul mercato delle autovetture e si riconferma nella Top 10 per autovetture e veicoli commerciali.

Alpine ha maturato una crescita mondiale del 47,2% nel primo semestre 2024, con un record di vendite, a cui corrispondono 2.720 immatricolazioni, trainate da Francia (+58,9%), Germania (+45,9%), Regno Unito (+27,2%) e Belgio (+29,5%).



