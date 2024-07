Via a produzione batterie in gigafactory Power4Future

Power4Future, la joint venture tra Fincantieri SI SpA e Faist Electronics per la produzione di batterie agli ioni di litio di fronte allo stabilimento Stellantis Cassino Plant a Piedimonte San Germano vedrà oggi il taglio del nastro e l'avvio della linea semi automatica per la produzione di battery pack destinati soprattutto ad applicazioni marine.

L'impianto Power4Future, realizzato nell'ex Polo Logistico Fca - Stellantis occuperà a regime una sessantina di tecnici e di ingegneri, innescando un contratto di filiera per la ricerca e lo sviluppo attraverso il polo specializzato dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Secondo le previsioni produrrà più di 2 Gigawattora nel giro di 5 anni con un investimento stimato in circa 20 milioni di euro attraverso i quali il Cassinate diventerà strategico nella sfera della mobilità alternativa.

Oltre ottomila metri quadri dell'ex Polo Logistico sono stati convertiti alla produzione ed ai servizi di progettazione, assemblaggio, commercializzazione e post vendita di moduli e gruppi elettrogeni, nonché dispositivi di controllo e sistemi di gestione, anche antincendio e di condizionamento.

Fincantieri SI, controllata dal più grande gruppo navale d'Europa, è leader nell'integrazione di sistemi di propulsione elettrica in applicazioni marine e terrestri. Faist Electronics, ramo dell'omonimo gruppo multinazionale, è specializzata nello sviluppo di sistemi di accumulo di energia elettrica.



