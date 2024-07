PowerCo e QuantumScape: accordo per le batterie del futuro

Il futuro della mobilità sostenibile passa attraverso nuove batterie sempre più efficienti, per questo PowerCo, battery company del Gruppo Volkswagen, e QuantumScape hanno annunciato un accordo per l'industrializzazione della tecnologia per le batterie al litio-metallo allo stato solido di nuova generazione di QuantumScape. Lo stesso prevede che QuantumScape concederà a PowerCo la licenza per produrre in massa le celle batteria basate sulla sua piattaforma tecnologica, mediante la quale PowerCo potrà produrre fino a 40 gigawattora (GWh) l'anno utilizzando la tecnologia di QuantumScape, con la possibilità di arrivare fino a 80 GWh: si tratta di quantitativi sufficienti per circa un milione di veicoli l'anno. L'accordo, che va a sostituire la precedente joint venture tra il Gruppo Volkswagen e QuantumScape per la produzione congiunta di batterie, unisce le competenze chiave delle due aziende: la tecnologia all'avanguardia di QuantumScape e le capacità globali di PowerCo nella produzione in larga scala. Lo stesso documento prevede anche una stretta cooperazione a livello di risorse umane per l'industrializzazione della tecnologia di QuantumScape a cui lavorerà un team completo e specializzato composto da esperti di entrambe le aziende. "Vogliamo ridefinire il futuro della tecnologia delle batterie, mettendo a disposizione dei nostri clienti le celle più sostenibili e all'avanguardia - ha dichiarato Frank Blome, CEO di PowerCo - stiamo collaborando e testando i prototipi di QuantumScape da anni e non vediamo l'ora di portare questa tecnologia futuristica alla produzione in serie".



