Daimler Truck UK 'mette in salvo' il sito di Wentworth Park

Daimler Truck UK ha messo al sicuro il futuro del suo impianto di punta di Wentworth Park, nel South Yorkshire, completando la vendita del terreno al nuovo proprietario Culina Asset Management (CAM).

Secondo i termini dell'accordo, CAM occuperà il sito di 13 ettari, continuando a gestire la sua vasta officina.

Wentworth Park è la sede di programmi nazionali per il re-marketing e la vendita di autocarri usati Mercedes-Benz e Fuso Canter, oltre che della flotta del marchio. Daimler Truck UK continuerà a gestire queste funzioni con una presenza in loco, per cui i servizi ai clienti rimarranno sostanzialmente invariati.

''Siamo lieti di annunciare il completamento di questa vendita, che consentirà a Wentworth Park e a tutti i servizi che offriamo da questo imponente sito di continuare a prosperare" ha detto Heiko Selzam, amministratore delegato di Daimler Truck UK.

"Collaborando con CAM possiamo mantenere tutte le importanti funzioni del marchio che svolgiamo qui, pur passando la responsabilità dell'officina a un partner fidato con un curriculum impeccabile".

CAM continuerà a fornire i servizi di officina richiesti da Daimler Truck UK, ma utilizzerà anche le strutture per i propri scopi. La vasta flotta dell'operatore conta attualmente circa 5.000 motrici, alcune delle quali Mercedes-Benz, e 8.000 rimorchi.

"Questa opportunità unica di occupare e gestire Wentworth Park - ha aggiunto David Meir, amministratore delegato di Culina Asset Management - è considerata da CAM come fondamentale per il continuo sviluppo strategico della nostra offerta ai clienti interni ed esterni".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA