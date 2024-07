General Motors annuncia investimenti per 203 milioni in Brasile

La casa automobilistica statunitense General Motors (Gm) ha annunciato che investirà 1,2 miliardi di real (203 milioni di euro) nel complesso industriale di Gravataí, nello stato di Rio Grande do Sul. In una nota, la compagnia ha evidenziato che i fondi saranno utilizzati per avviare la produzione di un nuovo modello del marchio Chevrolet, a partire dal 2026, e per aumentare la produzione di Onix e Onix plus. "La scelta di Gravataí è strategica trattandosi di un impianto preparato per la produzione in grandi volumi. Così confermiamo i nostri impegni nel Rio Grande do Sul", afferma il presidente di Gm per il Sudamerica, Santiago Chamorro.



