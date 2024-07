Primo semestre 2024 di crescita per il Bmw Group

Sono dati che parlano di crescita, quelli fatti registrare da Bmw nella prima metà del 2024 in tema di veicoli elettrici. Con 179.557 veicoli completamente elettrici consegnati, infatti, il marchio ha ottenuto un aumento del +34,1% nelle vendite di BEV nella prima metà del 2024 rispetto all'anno precedente.

Complessivamente, il marchio è cresciuto del +2,3% rispetto al periodo dell'anno precedente, con 1.096.486 unità vendute nella prima metà dell'anno, guadagnando quote di mercato significative in Europa. In totale, il Bmw Group ha consegnato 1.213.359 veicoli dei marchi Bmw, Mini e Rolls-Royce nella prima metà dell'anno.

"Nei primi sei mesi dell'anno, abbiamo assistito a una crescita a due cifre dei nostri veicoli completamente elettrici e dei modelli del segmento premium superiore - ha dichiarato Jochen Goller, membro del Consiglio di Amministrazione di Bmw AG responsabile di clienti, marchi e vendite - e nonostante un contesto di mercato difficile, abbiamo aumentato le vendite nella prima metà dell'anno, grazie al nostro attraente portafoglio di prodotti. Il forte impegno dei nostri dipendenti e la nostra solida rete globale di vendita al dettaglio hanno dato un contributo significativo a questo risultato".

Per il marchio Bmw, la Serie 7 ha registrato una crescita delle vendite del +22% nella prima metà dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche la X1 e la Serie 3 hanno registrato una forte crescita rispetto all'anno precedente. Bmw M GmbH ha ugualmente ottenuto buoni risultati, generando un grande interesse quando ha presentato la prima berlina ad alte prestazioni M5 con trasmissione elettrificata a giugno.

Con un totale di 99.517 veicoli venduti, Bmw M ha registrato una crescita delle vendite del +5,1%. Con il cambio in corso di tutti i modelli del portafoglio prodotti, il marchio Mini ha invece consegnato 114.054 veicoli nel primo semestre.

Un momento importante per il marchio Rolls-Royce è stato il lancio della Rolls-Royce Cullinan Series II, il modello Rolls-Royce più richiesto nel portafoglio prodotti del marchio.

Nel primo semestre, il marchio Rolls-Royce ha consegnato ai clienti di tutto il mondo un totale di 2.819 autovetture. Nello stesso periodo, Bmw Motorrad ha consegnato 113.072 moto e scooter a clienti di tutto il mondo.

